Между Узбекистаном и Таджикистаном обсуждено развитие двустороннего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Делегации Таджикистана и Узбекистана под председательством главы правительства Таджикистана Кохира Расулзода и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова провели в Душанбе встречу.

Как передает Trend, на встрече были рассмотрены различные направления сотрудничества.

"На мероприятии было подчёркнуто, что в последние годы в свете созидательной политики глав государств, президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева было обеспечено развитие двусторонних отношений. Наряду с этим стороны с целью выполнения поручений глав государств проявили интерес к дальнейшему укреплению связей в сферах энергетики, торговли, транспорта, сельского хозяйства, туризма и в других сферах и направлениях", – говорится в сообщении.

Премьер-министры Таджикистана и Узбекистана сочли эффективным осуществление целей руководителей государств по развитию сотрудничества для обеих сторон

В рамках деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обеспечивается двукратное развитие связей между Таджикистаном и Узбекистаном.