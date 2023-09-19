Оборонные ведомства Узбекистана и Великобритании договорились о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - В Лондоне представители оборонных ведомств Узбекистана и Великобритании провели командно-штабные переговоры, в результате которых был утвержден план сотрудничества на 2024 год, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались текущие аспекты сотрудничества и определены направления его будущего развития, а также проведен обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, включая проблемы, связанные с Афганистаном.

По итогам переговоров был подписан план сотрудничества на 2024 год.