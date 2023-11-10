Госдолг Узбекистана вырос на 2,3 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Государственный долг Узбекистана по итогам первой половины 2023 года достиг 31,5 млрд долларов, передает Trend.

Государственный внешний долг за шесть месяцев (январь-июнь) не изменился — 25,9 млрд долларов.

Государственный внутренний долг вырос на 2,3 млрд долларов за этот период — до 5,6 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП страны увеличилось с 36,4% по итогам 2022 года до 36,8% по состоянию на 1 июля 2023 года.

Больше 55% госдолга пришлось на поддержку бюджета и электроэнергитику.