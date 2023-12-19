Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Эмир Катара посетит Узбекистан с рабочим визитом

Узбекистан Материалы 19 декабря 2023 04:26 (UTC +04:00)
Эмир Катара посетит Узбекистан с рабочим визитом

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 19 декабря по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева совершит рабочий визит в Ташкент, передает Trend.

Он примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией.

Премия, учреждённая по инициативе эмира Катара, вручается ежегодно с 2016 года видным общественным деятелям, экспертам и журналистам в знак признания их усилий по противодействию коррупции на глобальном уровне. Ранее сообщалось, что в этом году церемония пройдёт в Ташкенте.

В рамках визита также пройдут переговоры на высшем уровне. На них стороны обсудят реализацию договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита главы Узбекистана в Катар 1−2 октября этого года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости