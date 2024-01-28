Узбекистан и Япония обсудили новые проекты в сфере животноводоства

БАКУ /Trend/ - В настоящее время делегация из Узбекистана, включающая представителей руководства Ассоциаций "Узчармсаноат", "Узбекбаликсаноат" и Народного банка, во главе с председателем комитета по ветеринарии и развитию животноводства Бахромом Норкобиловым, находится в Токио, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита прошла встреча с директором департамента Центральной Азии и Кавказа Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кенджи Огасахара, в которой принял участие председатель ассоциации "Узчармсаноат" Фахриддин Бобоев.

При поддержке Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и посольства страны в Японии была проведена беседа, в ходе которой обсуждались вопросы реализации кластерных проектов, направленных на развитие животноводства в Узбекистане. Эти проекты также включают глубокую переработку полученной кожи и производство продукции с высокой добавленной стоимостью, а также предварительный контроль над этим процессом.

В ходе переговоров стороны обсудили технико-экономические аспекты реализации проекта, включая кредитный и консультационный компоненты. Стороны также согласовали возможность строительства, модернизации и оснащения маломасштабных объектов в рамках проекта. По результатам обсуждений был подписан протокол о реализации проекта "Развитие цепочки добавленной стоимости в сфере животноводства в Республике Узбекистан и его подготовительная проверка".