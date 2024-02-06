Узбекистан и Япония обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции

БАКУ /Trend/ - При поддержке посольства Узбекистана было проведено видеосовещание, в ходе которого встретились представители Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана и директор японской компании Business Plaza Cooperative Масахиро Андо, передает Trend.

Согласно информации, обсуждались вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, в частности, привлечение трудовых ресурсов из Узбекистана в Японию в рамках программы технических стажировок для квалифицированных работников.

Директор японской компании подчеркнул, что в настоящее время граждане нескольких стран успешно трудоустроены в различных областях строительства и производства в Японии по программе технических стажировок. Также было объявлено о намерении временно трудоустроить узбекских специалистов в Японии в рамках данной программы.

По результатам встречи достигнуто соглашение о предстоящей поездке представителей компании Business Plaza Cooperative в Узбекистан для ознакомления с возможностями в сфере трудовой миграции и обсуждения перспектив сотрудничества.