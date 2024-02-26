В Узбекистане устанавливается рассрочка на покупку медного сырья

БАКУ /Trend/ - Постановлением Президента Шавката Мирзиёева ”О мерах по дальнейшему ускорению глубокой переработки медного сырья в республике» в Узбекистане вводится рассрочка на приобретение медного сырья, передает Trend.

Согласно документу, можно внести 25 процентов оплаты за медь в качестве аванса при покупке через биржевые торги, а оставшиеся 75 процентов оплатить в течение 90 дней после получения сырья.

Установлены следующие условия отсрочки оплаты:

- За первые 30 дней оплата без начисления процентов.

- С 31-го по 60-й день начисляются проценты в размере 50 процентов от базовой ставки Центрального банка.

- С 61-го по 90-й день начисляются проценты по базовой ставке Центрального банка.

Указ вступает в силу с 1 апреля 2024 года, и не распространяется на договоры, заключенные до этой даты.