ACWA Power планирует привлечь кредит ЕБРР для реализации проекта в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Компания ACWA Power из Саудовской Аравии выразила намерение привлечь кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для осуществления проекта в сфере возобновляемой энергетики в Ташкентской области Узбекистана, передает Trend.

Планы ACWA Power включают строительство солнечной электростанции с мощностью 200 МВт и систем накопления электроэнергии с мощностью 500 МВт-ч. Общая стоимость проекта оценивается в $546,33 млн.

Для реализации этого проекта ACWA Power намерена привлечь кредит на $140 млн. через компанию ACWA Power Riverside Solar, созданную в Узбекистане специально для этой цели.