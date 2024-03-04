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ACWA Power планирует привлечь кредит ЕБРР для реализации проекта в Узбекистане

Узбекистан Материалы 4 марта 2024 08:35 (UTC +04:00)
ACWA Power планирует привлечь кредит ЕБРР для реализации проекта в Узбекистане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Компания ACWA Power из Саудовской Аравии выразила намерение привлечь кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для осуществления проекта в сфере возобновляемой энергетики в Ташкентской области Узбекистана, передает Trend.

Планы ACWA Power включают строительство солнечной электростанции с мощностью 200 МВт и систем накопления электроэнергии с мощностью 500 МВт-ч. Общая стоимость проекта оценивается в $546,33 млн.

Для реализации этого проекта ACWA Power намерена привлечь кредит на $140 млн. через компанию ACWA Power Riverside Solar, созданную в Узбекистане специально для этой цели.

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