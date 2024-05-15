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В Узбекистане обсудили аналитические материалы по стратегическому планированию в стране

Узбекистан Материалы 15 мая 2024 00:46 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Агентстве стратегических реформ прошла совещание, посвященное обсуждению проекта «Анализ системы государственного управления в Узбекистане» с участием представителей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Trend.

Согласно информации, на встрече с экспертами ОЭСР обсуждались предварительные аналитические материалы по стратегическому планированию в Узбекистане. Также зарубежные эксперты ознакомились с системой межведомственного сотрудничества и основными функциями и задачами Агентства стратегических реформ.

Сообщается, что эксперты ОЭСР планируют провести переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами, а также обсудить вопросы государственной службы, включая гендерные принципы в стратегическом планировании и регуляторные процессы.

В рамках сотрудничества было решено, что АСР совместно с Министерством юстиции рассмотрит окончательную версию проекта. ОЭСР, в свою очередь, представит рекомендации на основе международного опыта в виде аналитического отчета в сентябре текущего года.

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