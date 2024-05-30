Таиланд вводит безвизовый режим для Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Правительство Таиланда утвердило новые меры по привлечению туристов, включая введение безвизового режима для 36 стран, передает Trend.

Эти изменения вступят в силу с 1 июня.

Теперь граждане Узбекистана и Казахстана смогут посещать Таиланд без визы. Общее число стран с безвизовым режимом увеличилось с 57 до 93. Список стран, граждане которых могут получать визу по прибытии, расширен с 19 до 31.

Для граждан Узбекистана виза по прибытии выдается на 30 дней.

Иностранные граждане, планирующие работать в Таиланде и посещать туристические места, смогут получать пятилетнюю визу Destination Thailand Visa с возможностью однократного пребывания до 180 дней и продлением этого периода ещё на 180 дней. Ранее они могли находиться в стране только два периода по 30 дней.

По словам представителя правительства, эта мера направлена на «цифровых кочевников», фрилансеров и других людей, работающих удалённо или заинтересованных в изучении культуры и обычаев Таиланда.

Иностранные студенты вузов теперь смогут оставаться в стране в течение года после окончания учёбы, тогда как ранее им необходимо было покинуть Таиланд сразу после завершения обучения.