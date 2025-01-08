Узбекистан разработал проект стратегии обращения с отработанным ядерным топливом - Узатом (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан разработал проект стратегии обращения с отработанным ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводом из эксплуатации ядерных установок.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете министров Республики Узбекистан (Узатом) Азим Ахмедхаджаев.

“Проект стратегии разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. В настоящее время он находится на согласовании с профильными министерствами и ведомствами”, - отметил он.

Кроме того, Азим Ахмедхаджаев сообщил, что Узбекистан рассматривает использование природного урана, добываемого в стране, в качестве давальческого сырья при заключении долгосрочных контрактов на поставку ядерного топлива.

"Использование местного сырья позволит регулировать стоимость поставляемого в будущем ядерного топлива для атомных станций Узбекистана, тем самым снижая себестоимость вырабатываемой электроэнергии", - подчеркнул директор Узатом.

Важной вехой в развитии атомной энергетики в стране стало подписание 10 сентября 2024 года протокола о начале работ по строительству атомной станции малой мощности (АСММ). Документ охватывает проектирование самой станции, строительство вахтового поселка, базу для строительно-монтажных работ, а также инженерные изыскания.

По словам Ахмедхаджаева, на строительной площадке в настоящее время продолжаются наблюдения за компонентами природной среды.

"Ведется аэрометеорологический мониторинг наблюдения за характеристиками поверхностных и подземных вод, а также мониторинг сейсмической активности и современных движений земной поверхности. Все эти работы проводятся по рекомендациям экспертов МАГАТЭ, сделанным по итогам миссии SEED (Служба обзора проекта площадки и внешних событий) в Узбекистане в 2022 году. Также в рамках контракта ведутся работы подготовительного периода. Энергопуск первого блока атомной станции должен состояться через 60 месяцев с начала работ. Каждый следующий блок будет запускаться с интервалом в 6 месяцев", - сказал он.

Директор Узатом также отметил, что Узбекистан тесно сотрудничает с МАГАТЭ, что способствует развитию ядерной инфраструктуры.

“В 2023 году была проведена миссия SEED, результаты которой получили положительную оценку международных экспертов. Подписание приложения к Рамочной страновой программе на 2022–2027 годы открыло новые возможности для укрепления взаимодействия с МАГАТЭ”, - подчеркнул Ахмедхаджаев.

По его словам, в долгосрочной перспективе Узбекистан планирует интеграцию атомной энергии в энергетический баланс страны. Согласно Концепции обеспечения электрической энергией на 2020–2030 годы, строительство АСММ позволит не только сократить потребление углеводородного топлива, но и снизить выбросы парниковых газов.

“Атомная энергетика станет основой для всесезонного обеспечения страны электроэнергией, тепловой энергией и опресненной водой. Это первый шаг в развитие атомной отрасли, который будет способствовать укреплению экономики и благосостояния населения. Узбекистан, как один из крупнейших производителей природного урана, намерен использовать свои ресурсы для регулирования стоимости ядерного топлива. Это позволит снизить расходы на выработку электроэнергии на атомных станциях”, - добавил директор.