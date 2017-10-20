США не стремятся к разрыву деловых отношений между Европой и Ираном

Администрация Дональда Трампа не добивается разрыва деловых связей между государствами Европы и Ираном. С таким заверением выступил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, попытавшийся, как отметила в пятницу газета The Wall Street Journal, сгладить негативное впечатление, произведенное на европейских союзников США последними заявлениями американского президента, передает ТАСС.

"Президент достаточно ясно дал понять, что он не намерен вмешиваться в деловые отношения, возможно поддерживаемые европейцами с Ираном, - сказал Тиллерсон в интервью изданию. - Он [Трамп] выразился совершенно ясно: "Все в порядке. Вы, парни, делайте то, что хотите".

Госсекретарь отметил, что намерен лично заняться разъяснением вопросов, возникших у союзников США по поводу "иранской политики" Вашингтона, представленной на прошлой неделе президентом Трампом. Последний, в частности, отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по его ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в это соглашение, чем вызвал тревогу во многих европейских столицах.

"В течение шести месяцев мы взаимодействовали с европейцами (в обсуждении ядерной следки с Ираном - прим. ТАСС), - заявил Тиллерсон. - Это не означает, что они обязательно полностью соглашались [с нами]... Теперь мы приступаем к осуществлению более организованного процесса во взаимодействии с ними [в реализации] принятой политики".