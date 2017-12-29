В Иране зафиксирован рост цен на куриные яйца

29 декабря 2017 14:30 (UTC+04:00)

Цены на куриные яйца в Иране выросли на 9 % в течение недели с 16 по 22 декабря 2017 года, по сравнению с предыдущей неделей и на 53,7 % по сравнению с прошлой годом, достигнув 126 000-175 000 риалов (3-4,1 доллара США) за каждый лоток из 30 яиц, сообщает Центральный банк Ирана.

Глава совета директоров Союза производителей яиц Тегерана Насер Набипур сказал, что цены на яйца на некоторых рынках достигли даже 210 000 риалов ($ 5,01), сообщает İran.ru со ссылкой на ILNA.

Отмечается, что это связано с 80-процентным увеличением цен на корм для животных.

Крупнейшими производителями куриных яиц в Иране являются провинции Казвин, Тегеран, Альборз и Восточный Азербайджан.

После прошлогодней вспышки эпидемии птичьего гриппа, Министерство сельскохозяйственного развития выдало разрешения на импорт 20 000 тонн яиц по льготному тарифу 5 % (вместо обычных 55 %).

Дорудян отметил, что по мере того, как импорт набирает обороты, ожидается, что цены на рынке яиц стабилизируются через две недели.

По словам заместителя министра сельскохозяйственного развития Али Акбара Мехрфара, из Турции ввозится 130 000 тонн яиц и распространяется на внутреннем рынке, сообщило агентство Mehr.

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