Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

1 октября 2018 09:15 (UTC+04:00)

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Сообщается, что ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

Напомним, в конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения.

Спустя два дня в Иране задержали 22 человек, подозреваемых в причастности к атаке, а также установить террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.

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