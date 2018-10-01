Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Сообщается, что ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

Напомним, в конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения.

Спустя два дня в Иране задержали 22 человек, подозреваемых в причастности к атаке, а также установить террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.