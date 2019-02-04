В одной из иранских провинций сахарным диабетом заболевает один человек в час

БАКУ /Trend/ - В провинции Йезд, расположенной в центре Ирана, в час один человек заболевает сахарным диабетом.

Об этом в понедельник сказал директор Центр исследований лечения сахарного диабета этой провинции Мохаммад Рза Агаи, сообщает Trend со ссылкой на İSNA.

По его словам, в провинции Йезд количество больных сахарным диабетом в среднем в день увеличивается на 25-27 человек.

Агаи добавил, что половина жителей провинции Йезд болеет сахарным диабетом. Согласно статистике за 2016 год, численность населения этой провинции составляет 1,13 миллиона человек.

Согласно статистике, в настоящее время диабетом в Иране болеют восемь миллионов человек.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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