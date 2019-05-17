Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США

17 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным ее источников, в администрации Трампа расходятся мнения касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые полагают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответным мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации президента США также бытует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".

В четверг Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

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