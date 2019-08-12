В Иране девять человек отравились канализационным газом

12 августа 2019 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девять человек отравились канализационным газом в городе Бирдженд иранской провинции Южный Хорасан. Об этом сказал исполнительный директор управления по чрезвычайным ситуации мэрии города Бирдженд Али Хусейни, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что трое из них скончались, один находится в коме.

По словам Хусейни, семья, проживающая в подвальном помещении четырехэтажного здания, залила канализацию хлором, в результате чего в канализационном колодце увеличилось количество метана и других опасных газов.

(Автор: Эльнур Багышов)

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