Танкер Adrian Darya был сдан в аренду элитным частям вооруженных сил Ирана

21 августа 2019 11:40 (UTC+04:00)

Танкер Adrian Darya был арендован силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, судно Grace 1, переименованное в Adrian Darya, было построено в Республике Корея. Когда именно оно перешло под управление КСИР, не уточняется.

Гибралтарские власти задержали танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, 4 июля по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа судно было освобождено и 19 августа покинуло Гибралтар.

В понедельник представитель пресс-службы Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера. Вашингтон внес КСИР в список террористических организаций. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.

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