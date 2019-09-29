Зариф не верит, что Ирану выделят кредит на 15 миллиардов долларов

Иран не верит в то, что европейские партнеры смогут добиться выделения кредита, в обмен на который Тегеран должен будет придерживаться условий Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, у них нет хорошей истории (в этом вопросе). Думаю, что, к сожалению, они ждут отмашки от Вашингтона. И это будет противоречие, потому что Соединенные Штаты придерживаются политики максимального давления", - сказал он в эфире телеканала NBC, добавив, что США не дадут подобного разрешения.

Франция ранее выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, по данным СМИ, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

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