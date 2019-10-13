Роухани назвал прекращение войны в Йемене ключом к решению проблем в регионе

13 октября 2019 15:09 (UTC+04:00)

Прекращение войны в Йемене является главным фактором для решения региональных проблем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая прошла в Тегеране.

"Ключ к решению региональных проблем - прекращение войны в Йемене", - сказал Роухани.

Пресс-конференцию транслировало государственное телевидение Ирана.

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