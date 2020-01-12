Посол Великобритании вызван в МИД Ирана

12 января 2020 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр вызван в министерство иностранных дел Ирана за участие в незаконной акции, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на информационный портал МИД.

Согласно информации, Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест

Отмечается, что участие британского посла в незаконных акциях несовместимо с его должностью в качестве политического представителя своей страны.

В сообщении также говорится, что это также также противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях, и британское правительство должно прокомментировать данный инцидент.

Отметим, что посол Великобритании был задержан за участие в незаконной акции протеста в связи с непреднамеренном сбитым ВС Ирана украинским пассажирским самолетом вблизи города Паранд провинции Тегеран.

(Автор: Эльнур Багышов)

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