Зариф: Иран не тронет черные ящики украинского самолета без заинтересованных сторон

Власти Ирана не притронутся к черным ящикам сбитого 8 января по ошибке украинского самолета в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отрицательно ответил на вопрос, исследуют ли власти Ирана содержимое черных ящиков украинского Boeing 737. "Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон", - отметил Зариф. По его словам, черные ящики вскрыты.

"Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию", - добавил глава МИД Ирана, не пояснив, кого имеет в виду. Зариф также выразил сожаление, что иранские военные не довели своевременно до сведения МИД своей страны данные о том, что по ошибке сбили украинский самолет.