Иран направит в Ливан еще 4 партии гумпомощи

После взрыва в столице Ливана Иран доставил уже 90 тонн гуманитарной помощи, заявил глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати, добавив, что страна направит в Бейрут еще четыре партии гумпомощи весом 60 тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Хеммати отметил, что Иран направил в Бейрут группу добровольцев-спасателей, которые помогают в ликвидации последствия взрыва. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером.

По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 158 человек, свыше 6 тыс. получило ранения различной степени тяжести Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.