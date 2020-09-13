Представители иранского кино на Венецианском кинофестивале получили награды

Фильм «Безмолвная равнина» режиссера Ахмада Бахрами получил награду за лучший фильм в секции «Новые горизонты», а актер фильма «Солнце» Рухолла Замани получил премию «Марчелло Мастроянни» как лучший молодой актер 77-го Венецианского кинофестиваля, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

77-й Венецианский международный кинофестиваль завершился в субботу вечером награждением фильма «Волшебная страна» Золотым львом.

В последний вечер Венецианского кинофестиваля в этом году блистали представители иранского кино. Фильм «Безмолвная равнина» режиссера Ахмада Бахрами получил награду за лучший фильм в секции «Новые горизонты», а актер фильма «Солнце» Рухолла Замани получил премию «Марчелло Мастроянни» как лучший молодой актер 77-го Венецианского кинофестиваля.

77-й Венецианский кинофестиваль в Италии прошел со 2 по 12 сентября, несмотря на вспышку коронавируса.