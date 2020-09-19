Иран достиг самодостаточности в производстве запчастей военного назначения: командующий ВВС

БАКУ/Trend/ - Сегодня военно-воздущные силы Ирана не только не нуждаются в запчастях других стран, но и могут помогать дружественным странам. Об этом заявил командующий ВВС Ирана генерал Юсеф Горбани, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Говоря о достижениях ВВС после завершения навязанной Ирану войны Ираком, он отметил: "В начале войны у нас было 10 мастер-пилотов в 7 авиабазах, но теперь у нас лучшие мастера в стране".

"Иран за последние 40 лет находится под различными санкциями со стороны врагов, включая санкции в сфере военной техники, но сегодня благодаря достижениям инновационных предприятий мы можем поставлять необходимые запчасти дружественным странам", добавил он.

Генерал Горбани также пояснил, что Иран попал в число немногих стран мира, ВВС которых могут выполнять ночные полеты.