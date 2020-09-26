Иранская провинция Керман экспортирует продукцию в 65 стран

За первое полугодие текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) из иранской провинции Керман были экспортированы 158,4 тонны товаров на сумму $296 млн в 65 стран. Об этом сообщил глава таможенного управления провинции Мохаммад Реза Гадер, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Объем экспорта из провинции Керман за последние 6 месяцев текущего года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", сказал Гадер.

По его словам, за отчетный период из Кермана были экспортированы $261 млн фисташек, $9,15 млн сахара, $4,39 медных изделий, $4,16 фиников, а $3,68 млн керамических плиток.

Гадер Добавил, что главными покупателями товаров провинции Кермана стали Китай ($95 млн), Германия ($37 млн), Индия ($28 млн), Ирак ($28 млн), Турция ($18 млн), Афганистан ($11 млн) и Пакистан ($7 млн).