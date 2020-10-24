В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в субботу в городе Авадж на западе Ирана. Об этом сообщил сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Толчки зафиксированы в 15:04 по времени Тегерана в 25 км от города Авадж на границе провинций Хамедан и Казвин. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.