Иранская ракета во время учений упала в океан в 30 км от торгового судна
Иранские военные в субботу в ходе учений осуществили запуски ракет, одна из них упала в Индийском океане примерно в 30 км от места, где находилось торговое судно. С таким утверждением выступил американский телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам его источников, "минимум одна ракета" упала в воду "в опасной близости" от судна. Какого именно, не уточняется. По сведениям телеканала, ударная группа ВМС США, в состав которой входит авианосец Nimitz, находилась "на расстоянии примерно 100 миль (160 км) от того места, где взорвались минимум две иранские баллистические ракеты" после удара об воду.
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