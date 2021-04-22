Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году с объемом производства 60 миллионов тонн, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Рейтинг не изменился по сравнению с 2019 годом, сообщает Financial Tribune.

Согласно отчету Геологической службы США, мировое производство цемента в 2020 году также осталось неизменным и составило 4,1 миллиарда тонн.

Китай был крупнейшим производителем строительных материалов в мире - 2,2 миллиарда тонн, не показав никаких изменений по сравнению с 2019 годом. За ним следует Индия с 340 миллионами тонн.