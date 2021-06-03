Потенциал экспорта товаров из Ирана в Ирак составляется 10 млрд долларов
БАКУ/Trend/ - Генеральный директор торговой палаты Ирана и Ирака Хамид Хоссейни в четверг назвал увеличение торговли двух стран до 20 млрд долларов практическим планом, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Он отметил, что потенциал экспорта товаров из Ирана в Ирак составляется 10 млрд долларов, добавив, что экспорт инженерно-технических и учебных услуг в Ирак может принести Ирану 5 млрд долларов.
По его словам, Иран и Ирак для увеличения торговли должны улучшить инфраструктуры и принимать надлежащие законы для упрощения импорта и экспорта.
Ирак считается третьей экспортной страной Ирану. Объем торговли двух стран в настоящее время составляет 3 млн 100 тыс. тонн товаров на сумму 953 млн долларов.
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