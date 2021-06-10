Иран готов в течение месяца увеличить добычу нефти до досанкционного уровня

Иран готов в случае снятия санкций в течение месяца вернуться к досанкционному уровню добычи нефти. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) по производственным вопросам Фаррох Алихани, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Хотя, согласно нашим прогнозам время, необходимое для полного восстановления добычи нефти - 3 месяца, но мы можем ожидать восстановления большей части производственных мощностей в течение месяца", сказал Алихани.

По его словам, программа Тегерана не ограничивается возвращением к прежнему уровню мощностей, и на втором этапе предполагает наращивание производства нефти". "Среднее производство нефти Ираном в сутки до ядерной сделки было 3,38 млн баррелей. В случае снятия санкций мы вернемся к этим показателям, а на следующем этапе увеличим производство до более чем 4 млн баррелей", подчеркнул он.