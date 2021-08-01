МИД Ирана опроверг причастность Тегерана к атаке на танкер в Аравийском море

Обвинения в причастности Тегерана к атаке на японский танкер Mercer Street не имеют оснований. С таким утверждением выступил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, его слова приводит пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Израиль должен прекратить эти голословные обвинения. Мы осуждаем такие заявления", - сказал он, отвечая на вопрос о причастности Ирана к атаке на танкер. Хатибзаде добавил, что "это не первый раз, когда Израиль выступает с подобными обвинениями в адрес Ирана".