Товарооборот Ирана и ЕАЭС вырос на 40%

Товарооборот между Ираном и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стоимость которого составил 2 млрд 483 млн долларов, за первые 6 месяцев текущего иранского календарного года (наступил 21 марта) на 40% по стоимости и 12% по объему больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил представитель таможни Ирана Рухолла Латифи в субботу, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Доля экспорта в общем объеме торговли за указанный период составила 1 млн. 167 тыс. 858 тонн на сумму 514 млн. 399 тыс. 324 долларов, что по сравнению с экспортом страны за тот же период 2020 года в весовом выражении на 5 процентов и в стоимостном выражении увеличилось на 36 процентов», - отметил он.

По его словам, «экспорт страны за последние 6 месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился на 14,5% по объему и 41% по стоимости, составив 4 млн 381 тыс. 453 тонн на сумму 1 млрд 968 млн 730 тыс. 460 долларов».

Латифи отметил, что основными пунктами назначения были соответственно Россия (503 тыс. 773 тонн на сумму 270 млн. 394 тыс. 885 долларов), Армения (412 тыс. 623 тонн на сумму 123 млн 675 тыс. 202 долларов), Казахстан (227 тыс. 265 тонн на сумму 78 млн 628 тыс. 496 долларов), Киргизия (19 тыс. 921 тонн на сумму 32 млн 195 тыс. 737 долларов) и Беларусь (4276 тонн на сумму 9 млн 505 тыс. долларов).

Он назвал основными экспортерами иранской продукции соответственно Россию (1 716 000 000 долларов), Казахстан (234 770 988 долларов), Беларусь (12 183 000 долларов), Армения (4 627 969 долларов) и Киргизия (372 441 долларов).