Танкеры из Ирана доставили 2 млн баррелей нефти в сирийский порт Банияс

Два иранских танкера прибыли в воскресенье в сирийский порт Банияс (35 км от Тартуса), где находится нефтяной терминал, и встали на разгрузку. Об этом сообщил телеканалу ​​​​​​Al Mayadeen источник в министерстве нефти и природных ресурсов арабской республики. По его данным, они доставили 2 млн баррелей нефти на расположенный в порту нефтеперерабатывающий завод. Из Банияса нефтепродукты поступят в сирийские города, где последние два месяца ощущается острый дефицит бензина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поставки иранской нефти имеют стратегическое значение для экономики Сирии, где нефтедобыча составляет сейчас менее 100 тыс. баррелей в день, что в четыре раза меньше, чем до начала кризиса в 2011 году. Правительство Сирии не контролирует крупнейшие месторождения нефти, расположенные в провинции Дейр-эз-Зор, которые находятся в руках курдских формирований, поддерживаемых США.