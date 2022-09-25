Годовая мощность производства бензина в Иране увеличится на 2 млрд литров

Управляющий директор нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Бехин Кешм» Хамед Дошман Фана-Язди заявил, что с запуском НПЗ «Бехин Кешм» мощностью 60 тыс. баррелей на острове Кешм в ближайшие 3 года, годовая мощность производства бензина в стране увеличится на 2 млрд литров, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С вводом в эксплуатации этого НПЗ к мощностям по производству бензина в стране добавится 6 млн литров в сутки, а 2 млрд литров в год", сказал Дошман Фана-Язди.

По его словам, первый в стране НПЗ по переработке сверхтяжелой нефти и перерабатывает 35 тыс. баррелей сверхтяжелой нефти".

"Основными направлениями экспорта продукции НПЗ являются Индия и Китай", добавил он.