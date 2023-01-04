МИД Ирана вызвал посла Франции

Министерство иностранных дел Ирана в среду вызвало посла Франции в Тегеране Николя Роша в связи с оскорбительным актом французского издания по публикации карикатур на религиозную, политическую власть и национальные ценности. Об этом заявил в среду официальный представитель иранского МИД Насер Канаани, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Канаани передал решительный протест Ирана правительству Франции. "Исламская Республика Иран никак не приемлет оскорбления своих исламских, религиозных и национальных святынь и ценностей, и Франция не имеет права оправдывать оскорбление святынь других мусульманских стран и народов под предлогом свободы слова", отметил дипломат.

В ответ посол Франции подчеркнул, что немедленно передаст высказанные мнения и ноту протеста властям своей страны.