Делегация МАГАТЭ приехала в Тегеран на переговоры - глава ОАЭИ

Официальные лица Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали в Тегеран, и с вчерашнего дня ведут переговоры и посещают объекты. Об этом в среду заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Неясности, возникшие из-за неправильного восприятия одного инспектора, также были устранены», отметил вице-президент Ирана на полях заседания кабинета министров.

Он назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) сделкой между странами-членами Группы "Шестерки", направленной на укрепление доверия.

По его словам, основные стороны ядерного соглашения по иранской атомной программе, в частности США, не выполнили свои обязательства по СВПД и не допустили другим взаимодействовать.

Эслами назвал неприемлемым выполнение Ираном обязательства по СВПД в одностороннем порядке, добавив, что Тегеране не примет политических давлений.



