Товарооборот между Ираном и Европой за месяц составил 400 млн евро

Объем экспорта ЕС в Иран за январь 2023 года вырос на 7%, и товарооборот между сторонами превысил 400 млн евро. Об этом сообщает Евростат, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Объем товарооборота между Ираном и 27 государствами-членами ЕС за первый месяц текущего 2023 года составил 401 млн евро.

Товарооборот между Ираном и ЕС за указанный период увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем торговли двух сторон в январе 2022 года составил 381 млн евро.

Рост торговли между Ираном и Европой на 5% в первый месяц этого года, в то время как за 12 месяцев 2022 года товарооборот между сторонами вырос на 8%.

Объем экспорта ЕС в Иран в январе 2023 года вырос, но импорт из Ирана сократился. ЕС импортировал продукты на сумму 78 млн евро из Ирана, что на 2% уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Германия считается основным европейским торговым партнером Ирана. Италия и Бельгия также являются вторым и третьим покупателями иранских продуктов в январе 2023 года.