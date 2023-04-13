Экспорт чая из Ирана превысил 40 миллионов долларов за 11 месяцев

Экспорт чая из Ирана составил 33 600 тонн на сумму 41,2 миллиона долларов за первые 11 месяцев прошлого иранского года (21 марта 2022 г. - 19 февраля), согласно последним статистическим данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Цифры показывают увеличение веса на 38% или 9000 тонн и увеличение стоимости на 62% или 16 миллионов долларов по сравнению с 24 383 тоннами на сумму 25,45 миллионов долларов экспорта за соответствующий период прошлого года.

Азербайджан, Иордания, Узбекистан, Афганистан, ОАЭ, Украина, Албания, Германия, Бахрейн, Беларусь, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Швейцария, Швеция, Ирак, Россия, Франция, Кыргызстан, Казахстан, Катар, Канада, Кувейт, Грузия, Нидерланды и Индия были 27 направлениями экспорта иранского чая в течение этого периода, сообщает IRIB News.