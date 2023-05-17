Иран и Россия могут создать энергетический консорциум

Иран и Россия рассматривают возможность создания энергетического консорциума, включающего компании двух стран, для увеличения добычи нефти и газа. Об этом сообщило во вторник агентство Shana со ссылкой на советника министра нефти исламской республики Хосейна Шамели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, Шамели, выступая на церемонии открытия деловой встречи между представителями иранских и российских нефтегазовых компаний в Тегеране, отметил, что РФ и Иран играют "фундаментальную роль" в удовлетворении мировых потребностей в энергии. По мнению советника министра нефти исламской республики, частный сектор двух стран может сыграть значительную роль в подготовке основы для обмена опытом в сфере образования и создания новых финансовых механизмов для ускорения развития двусторонних отношений.