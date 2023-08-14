В Иране сообщили о продвижении проекта по опреснению воды Оманского залива

БАКУ /Trend/ - Проект по опреснению воды Оманского залива и дальнейший перенос ее во все населенные пункты провинции Систан и Белуджистан, а также в восточные части страны, достиг прогресса на 12%.

Об этом сообщил министр торговли, рудников и промышленности Ирана Аббас Алиабади, передает Trend.

Министр подчеркнул, что выделено 160 тысяч миллиардов туманов на реализацию проекта по опреснению воды Оманского залива.

При посещении стратегического проекта по переносу воды из Оманского моря в восточные части Ирана, Алиабади подчеркнул, что этот инициатива способствует развитию занятости и увеличению производства в городах и селах.