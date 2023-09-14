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В Иране состоится заседание совета директоров Международного кооперативного альянса

Иран Материалы 14 сентября 2023 03:44 (UTC +04:00)
В Иране состоится заседание совета директоров Международного кооперативного альянса

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Четвертое заседание совета директоров Международного кооперативного альянса (ICA) состоится 18 сентября в Палате кооперативов Ирана в Тегеране, передает Trend.

Согласно информации, в заседании примут участие высокопоставленные представители из более чем 30 стран, включая Японию, Францию, Аргентину, Индию, Англию, Бельгию, Малайзию, Бразилию, Канаду, Италию, Болгарию, Кению, Китай, Турцию и другие.

Сообщается, что третье заседание Совета директоров Международного кооперативного альянса было организовано Брюссельской национальной кооперативной организацией, в то время как четвертое заседание Совета директоров ICA будет принимать Кооперативная палата Ирана.

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