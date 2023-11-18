Обнародован объем экспорта ненефтяных товаров из Ирана в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - В течение первых семи месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября), Иран вывез ненефтяные товары в Туркменистан на сумму 251,134 миллиона долларов, сообщил представитель Комитета по международным отношениям и развитию торговли Палаты торговли, промышленности и горнодобывающей промышленности Ирана Рухолла Латифи, передает Trend.

Он также отметил, что Иран приобрел товары на сумму 21,261 миллиона долларов из Туркменистана за тот же период, что представляет собой увеличение на 24 процента по сравнению с предыдущим годом.

Отметим, что на встрече таможенных служб Ирана и Туркменистана в начале марта была подчеркнута необходимость укрепления взаимных таможенных связей. Главы Таможенного управления Исламской Республики Иран и Государственной таможенной службы Туркменистана выразили заинтересованность в открытии совместного таможенного поста, а также обсудили ряд важных вопросов, включая расширение сотрудничества на таможенных границах, создание совместных приграничных таможен, обучение, регулярные встречи и расширение приграничных рынков.