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Обнародованы данные по внешней торговле Ирана

Иран Материалы 28 ноября 2023 03:05 (UTC +04:00)
Обнародованы данные по внешней торговле Ирана

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В течение восьми календарных месяцев текущего года до 21 ноября Иран осуществил торговлю на общую сумму 75,5 миллиарда долларов с различными странами, сообщил глава Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) Мохаммад Резванифар, передает Trend.

Он отметил, что за этот период Иран импортировал примерно 25 миллионов метрических тонн товаров на сумму около 42 миллиардов долларов и экспортировал около 90 миллионов тонн товаров на общую сумму 32 миллиарда долларов.

Резванифар подчеркнул, что в данные по внешней торговле Ирана не включен экспорт нефти, электроэнергии и техно-инженерных услуг. Он также добавил, что если учесть экспорт нефти, электроэнергии и техно-инженеринговых услуг, торговый баланс Ирана за этот период станет положительным, как минимум, на 10 миллиардов долларов.

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