Иран и Оман провели совместные военные учения

БАКУ /Trend/ - В северной части Индийского океана и Гормузском проливе состоялись морские военные учения по поиску и спасению, в которых принимали участие военные корабли и авиационные подразделения ВМС Исламской Республики Иран и Султаната Оман, передает Trend.

Эти 11-е учения по поиску и спасению были проведены с целью повышения боевой готовности и выполнения соглашений, заключенных в рамках сценариев морской безопасности, обсужденных в совместных военных комиссиях Исламской Республики Иран и Султаната Оман.

Учения осуществлялись на основе оперативных планов морской базы под руководством ВМС армии. Участвовали военные корабли и авиационные подразделения ВМС армии, ВВС армии, ВМС Корпуса стражей исламской революции, Управления портов и мореплавания, морской полиции и ВМС Омана в водах Индийского океана и Гормузского пролива.