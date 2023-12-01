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Иран и Оман провели совместные военные учения

Иран Материалы 1 декабря 2023 04:14 (UTC +04:00)
Иран и Оман провели совместные военные учения

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В северной части Индийского океана и Гормузском проливе состоялись морские военные учения по поиску и спасению, в которых принимали участие военные корабли и авиационные подразделения ВМС Исламской Республики Иран и Султаната Оман, передает Trend.

Эти 11-е учения по поиску и спасению были проведены с целью повышения боевой готовности и выполнения соглашений, заключенных в рамках сценариев морской безопасности, обсужденных в совместных военных комиссиях Исламской Республики Иран и Султаната Оман.

Учения осуществлялись на основе оперативных планов морской базы под руководством ВМС армии. Участвовали военные корабли и авиационные подразделения ВМС армии, ВВС армии, ВМС Корпуса стражей исламской революции, Управления портов и мореплавания, морской полиции и ВМС Омана в водах Индийского океана и Гормузского пролива.

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