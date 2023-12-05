Иран призвал создать единую организацию для сотрудничества на Каспии

БАКУ /Trend/ - Необходимо создать единую организацию для сотрудничества пяти прикаспийских стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Необходимо в более ускоренном режиме продвигать процесс пятистороннего сотрудничества на Каспийском море. Также мы убеждены, что все решения должны приниматься при консенсусе и согласии пяти прикаспийских государств. В целях превращения Каспийского моря в символ дружбы, прогресса и развития нам необходимо укреплять коллективные взаимодействия. Мы должны двигаться по пути структуризации. В этом контексте создание одного секретариата или одной организации, которая может управлять и контролировать все области сотрудничества на Каспийском море, является императивом", - сказал он.

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