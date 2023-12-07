Иран и Узбекистан снизят транзитные сборы для грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра автомобильных дорог и развития сельских районов Ирана Шахриар Афандизаде заявил о том, что партнерство между Ираном, Узбекистаном и Туркменистаном оказывает существенное влияние на транзит через коридоры Север-Юг и Восток-Запад, передает Trend.

Согласно информации, после встречи с первым заместителем министра транспорта Узбекистана Маманбием Омаровым Афандизаде отметил заинтересованность узбекской стороны в осмотре железнодорожной, автомобильной и портовой инфраструктуры Ирана.

Сообщается, что обсудив сотрудничество в сфере дорожного движения и сокращение сборов для грузовых автомобилей, обе стороны согласились на оперативное снижение этих сборов, а предстоящий визит министра транспорта Узбекистана в Иран может открыть новую главу для развития сотрудничества в транспортной сфере.