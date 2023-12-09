Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Глава МИД Ирана обсудил с председателем политбюро ХАМАС ситуацию в Газе

Иран Материалы 9 декабря 2023 19:51 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана обсудил с председателем политбюро ХАМАС ситуацию в Газе

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с председателем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, передает Trend.

В ходе беседы обсуждались последние события в секторе Газа.

Амир Абдоллахиян обратил внимание на письмо генсека ООН Антониу Гутерриша, направленное в Совбез ООН с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе, отметив, что это редкое и значимое действие для установления мира и безопасности.

Кроме того, глава МИД Ирана сообщил председателю политбюро ХАМАС о важных переговорах относительно Палестины, которые состоялись в ходе встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости