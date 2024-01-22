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Иран и Монголия обсудили вопросы развития связей в ряде сфер

Иран Материалы 22 января 2024 04:32 (UTC +04:00)
Иран и Монголия обсудили вопросы развития связей в ряде сфер

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Посол Исрана в Пекине Мохсен Бахтияр сообщил о встрече с министром транспорта Монголии, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся железнодорожных, автомобильных и воздушных коммуникаций между двумя странами.

Бахтияр отметил, что позиция Ирана как ключевого транспортного пункта между Востоком и Западом представляет собой значительную возможность для углубления сотрудничества между иранской и монгольской сторонами. Он также добавил, что укрепление связей между двумя странами несомненно способствует увеличению объема торгового обмена.

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