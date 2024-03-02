Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Документ соглашения о начальном сотрудничестве в области здравоохранения Исламской Республики Иран и Российской Федерации был подписан во время церемонии закрытия 17-ого заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает Trend.

Документ соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения был подписан Мохаммадхосейном Никнамом - специальным помощником министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, и Гула Гуловым - заместителем министра здравоохранения Российской Федерации.

Этот документ был разработан в результате нескольких раундов технических переговоров между министерствами здравоохранения двух стран и стал основой сотрудничества сторон в различных областях, включая общее обеспечение и производство лекарств и медицинского оборудования, исследования в области здоровья, цифровые технологии, медицинское образование, университетское сотрудничество, а также подготовку специалистов в области здравоохранения.